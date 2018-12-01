بالصور.. وزيرا التعليم والاستثمار يفتتحان المدرسة المصرية اليابانية بالعبور

بالصور.. محافظ القاهرة يتفقد اليوم الأول لـ"١٠٠ مليون صحة" بسراي القبة

كتبت- ياسمين محمد وأسامة علاء الدين:

افتنح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، اليوم السبت، المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العبور في محافظة القليوبية.

حضر الافتتاح كل من: الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، وطه عجلان، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والسفير الياباني، ماسيكي نوكي.

يأتى الاحتفال تزامنا مع احتفال دوله اليابان بعيد ميلاد الإمبراطور الياباني "أكي هيتو" 85.

وتفقد الوزيران، فصول مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وشاهدا مجموعة من الأنشطة اليابانية التي يؤديها الطلاب.

كما تفقدا صالة الألعاب الرياضية، وشاهدا تنظيف الأطفال فصولهم خلال فترة النظافة.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي، اليوم بين وزير التربية والتعليم والسفير الياباني.