محافظ الجيزة يوجه "هيئة النظافة" بسرعة رفع القمامة من 3 مناطق

كتب- إسلام ضيف:

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الخميس، الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة بسرعة رفع المخلفات الموجودة بشارع المساكن ببولاق الدكرور، وأرض اللواء بالعجوزة، ومنطقة كعبيش بفيصل، عقب تلقي المحافظة شكاوى من مواطني هذه المناطق بانتشار القمامة.

وقالت محافظة الجيزة في بيان اليوم الخميس، إن "راشد" كلف مسئولي الهيئة بالمرور الدوري على المنطقة؛ لرفع أي مخلفات منها أولًا بأول، منعًا لتراكمها مرة أخرى.