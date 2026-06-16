بحث كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مع وفد إماراتي برئاسة حسين سلطان لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة ENOC Group، وعبد الكريم المازمي الرئيس التنفيذي لشركة Dragon Oil، فرص التوسع في الاستثمارات المشتركة بقطاع البترول المصري، مع التركيز على أنشطة تموين وقود الطائرات والبحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز بحسب بيان الوزارة اليوم.

وذكر مسؤولو الشركتين الإماراتيتين خلال اللقاء أن نجاح الحكومة المصرية في سداد وتسوية مستحقات شركاء الاستثمار بالكامل عزز من ثقة المستثمرين في السوق المصرية، وأسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة أكثر جاذبية لضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة.

وقال وزير البترول إن الشراكة المصرية الإماراتية في قطاع البترول نموذج ناجح للتكامل الاقتصادي العربي، مشيرًا إلى أن الشركات الإماراتية حققت نتائج إيجابية في السوق المصرية، وفي مقدمتها "دراجون أويل"، التي تواصل تنفيذ برامجها الاستثمارية والتوسع في أنشطتها.

وأوضح بدوي أن الوزارة ترحب بتعزيز الاستثمارات الإماراتية عبر شراكات إستراتيجية مع الشركات المصرية، والعمل على إعداد رؤية مشتركة وخارطة طريق واضحة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في مجال تموين وقود الطائرات، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة وتحقيق عوائد اقتصادية للطرفين.

وفي ملف الاستكشاف والإنتاج، ذكر الوزير أن "دراجون أويل" نجحت من خلال شركة جابكو، بالشراكة مع الهيئة المصرية العامة للبترول، في إحداث تحول بمنطقة خليج السويس وإعادة إبراز إمكاناتها الإنتاجية، مستفيدة من أحدث التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي ساعد على رفع معدلات الإنتاج وخلق فرص استثمارية جديدة بالمنطقة.

وأضاف أن النجاحات المحققة في خليج السويس تمثل قاعدة انطلاق للتوسع في مناطق استكشافية واعدة، خاصة في البحر الأحمر، في إطار إستراتيجية الدولة الرامية إلى زيادة إنتاج البترول والغاز وتعزيز أمن الطاقة.

واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد برنامج تنفيذي للتوسع في الاستثمارات الإماراتية بقطاع البترول المصري، ودراسة الفرص المتاحة في مجالات تموين وقود الطائرات والبحث والاستكشاف والإنتاج، بما يدعم الشراكة الإستراتيجية بين مصر والإمارات ويفتح آفاقًا جديدة للنمو والاستثمار.