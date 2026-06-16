المؤشر الرئيسي للبورصة ينخفض وحيدا في بداية جلسة اليوم
كتب : ميريت نادي
البورصة المصرية
انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.21%، عند مستوى 52198 نقطة، في بداية جلسة اليوم الثلاثاء.
وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.47%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.40%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.60%، بختام جلسة أمس الاثنين.
الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم
يتصدر سهم تايكون انفستمنتس هولدنج الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق -يونيباك.
الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم
يتصدر سهم مصر بنى سويف للأسمنت الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم حق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.