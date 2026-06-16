انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.21%، عند مستوى 52198 نقطة، في بداية جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.47%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.40%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.60%، بختام جلسة أمس الاثنين.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم تايكون انفستمنتس هولدنج الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق -يونيباك.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم مصر بنى سويف للأسمنت الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم حق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.