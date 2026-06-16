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تراجع أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

10:34 ص 16/06/2026

الحديد والأسمنت

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تراجعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16-6-2026، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، حسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي" أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، حسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38287.82 جنيه، بتراجع 396.39 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39778.2 جنيه، بتراجع 501.59 جنيه.

حديد المصريين: 39400 جنيه.

حديد بشاي: 39800 جنيه.

حديد المراكبي: 39400 جنيه.

حديد العتال: 39500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4089.36 جنيهًا، بزيادة 99.12 جنيه.

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حديد عز أسعار الحديد أسعار الأسمنت

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