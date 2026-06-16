قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم، تعيين الفرنسي هيرفي رينارد مدربًا مؤقتًا للمنتخب حتى نهاية كأس العالم 2026 وذلك خلفا للمدرب صبري لموشي.

وقال الاتحاد التونسي، صبري لموشي بعدما تلقى منتخب "نسور قرطاج" هزيمة قاسية أمام منتخب السويد بنتيجة 5-1، صباح أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة في كأس العالم 2026.

وبحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي التونسي نقلا عن معز الناصري رئيس اتحاد كرة القدم، فإن رينارد سيصل إلي المكسيك خلال ساعات لتولي تدريب نسور قرطاج في بقية مشوار المونديال.

وكان رينارد قد أقيل من منصبه كمديرا فنيا لمنتخب السعودية قبل شهرين من انطلاق المونديال، بعد أداء مقلق لكتيبة "الأخضر" في المباريات الودية.

منافس تونس في المباراة المقبلة

وتزداد مهمة المنتخب التونسي صعوبة في الجولتين المقبلتين، إذ يواجه منتخب اليابان يوم الأحد القادم، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة هولندا يوم 26 يونيو.

وعقب نهاية الجولة الأولى، تذيل منتخب تونس ترتيب المجموعة السادسة دون نقاط، بينما يتصدر منتخب السويد الترتيب برصيد ثلاث نقاط، في حين يمتلك منتخبا هولندا واليابان نقطة واحدة لكل منهما بعد تعادلهما في الجولة الافتتاحية.