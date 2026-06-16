أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران والولايات المتحدة ستبدآن جولة جديدة من المفاوضات يوم الجمعة في سويسرا بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين، مؤكدًا أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين ستدخل حيز التنفيذ رسمياً في اليوم نفسه، وفق ما أوردته وسائل إعلام إيرانية.

لقاءات مرتقبة في سويسرا بمشاركة وسطاء

ومن المقرر أن تشهد سويسرا، الجمعة، اجتماعاً يضم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى جانب رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، بحضور وسطاء من باكستان وقطر، لبحث الخطوات المقبلة المتعلقة بالاتفاق، وفقاً لما أورده موقع "أكسيوس".

تحذير إيراني بشأن لبنان

وفي سياق متصل، حذر عراقجي من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو استمرار الوجود الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية بعد بدء تنفيذ الاتفاق المؤقت سيُعد انتهاكاً مباشراً للتفاهم المبرم مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن إنهاء الحرب في لبنان يمثل القضية الأهم ضمن التفاهمات الجارية بين طهران وواشنطن.

ورغم الإعلان عن التفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب، لم تنشر أي من الحكومتين حتى الآن النص الكامل لمذكرة التفاهم.