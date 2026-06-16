إعلان

عراقجي: مذكرة التفاهم مع واشنطن تدخل حيز التنفيذ الجمعة

كتب : وكالات

11:46 ص 16/06/2026

عباس عراقجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران والولايات المتحدة ستبدآن جولة جديدة من المفاوضات يوم الجمعة في سويسرا بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين، مؤكدًا أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين ستدخل حيز التنفيذ رسمياً في اليوم نفسه، وفق ما أوردته وسائل إعلام إيرانية.

لقاءات مرتقبة في سويسرا بمشاركة وسطاء

ومن المقرر أن تشهد سويسرا، الجمعة، اجتماعاً يضم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى جانب رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، بحضور وسطاء من باكستان وقطر، لبحث الخطوات المقبلة المتعلقة بالاتفاق، وفقاً لما أورده موقع "أكسيوس".

تحذير إيراني بشأن لبنان

وفي سياق متصل، حذر عراقجي من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو استمرار الوجود الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية بعد بدء تنفيذ الاتفاق المؤقت سيُعد انتهاكاً مباشراً للتفاهم المبرم مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن إنهاء الحرب في لبنان يمثل القضية الأهم ضمن التفاهمات الجارية بين طهران وواشنطن.

ورغم الإعلان عن التفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب، لم تنشر أي من الحكومتين حتى الآن النص الكامل لمذكرة التفاهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عباس عراقجي إيران وأمريكا مذكرة التفاهم مفاوضات سويسرا الحرب في لبنان

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"صحة النواب": توصية برلمانية بمراجعة أسعار تذاكر الكشف بالمستشفيات
أخبار مصر

"صحة النواب": توصية برلمانية بمراجعة أسعار تذاكر الكشف بالمستشفيات
صرخة وسط النار.. كيف قادت كلمات مديحة الأخيرة زوجها إلى الإعدام؟
حوادث وقضايا

صرخة وسط النار.. كيف قادت كلمات مديحة الأخيرة زوجها إلى الإعدام؟
تصرف مفاجئ لحسام حسن.. ماذا حدث في معسكر المنتخب بعد التعادل مع بلجيكا؟
كأس العالم 2026

تصرف مفاجئ لحسام حسن.. ماذا حدث في معسكر المنتخب بعد التعادل مع بلجيكا؟
نجوم الفن يحتفون بأداء منتخب مصر أمام بلجيكا في كأس العالم
زووم

نجوم الفن يحتفون بأداء منتخب مصر أمام بلجيكا في كأس العالم
هل تتأثر أسعار الذهب بطرح "سبيس إكس"؟ خبراء يجيبون
اقتصاد

هل تتأثر أسعار الذهب بطرح "سبيس إكس"؟ خبراء يجيبون

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

فرنسا

فرنسا

- -

22:00

السنغال

السنغال

كأس العالم

السعودية

السعودية

1 1

01:00

أوروجواي

أوروجواي

كأس العالم

إيران

إيران

2 2

04:00

نيوزيلندا

نيوزيلندا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مصدر بـ"الكهرباء" يحسم الجدل حول مصير نظام الشريحة الموحدة للعدادات الكودية
توصية برلمانية بمراجعة أسعار تذاكر الكشف بالمستشفيات
إطلاق أول تطبيق للضرائب العقارية في مصر.. كيف تستفيد؟
أجواء حارة وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة