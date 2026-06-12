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انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

كتب : آية محمد

07:30 م 12/06/2026

أسعار الذهب

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انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 60 جنيهًا بحلول التعاملات المسائية اليوم الجمعة 12-6-2026، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا، لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4140 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 5322 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 6210 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7097 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 49680 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 70970 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 220716 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 354850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.17% إلى نحو 4204 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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