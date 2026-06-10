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سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأربعاء

كتب : أحمد الخطيب

09:28 ص 10/06/2026

سعر الذهب

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كتب- أحمد الخطيب:
انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 40 جنيهًا، مع بداية تعاملات الأربعاء 10-6-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.


سعر الذهب اللحظي


انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4233 جنيهًا للجرام.


وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5442 جنيهًا للجرام.


وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6350 جنيهًا للجرام.


وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7257 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب
وتراجع سعر الجنيه الذهب نحو 50800 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب


سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 72570 جنيهًا.


سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 225692 جنيهًا.


سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 362850 جنيهًا.


وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا
وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.74% إلى نحو 4186 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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