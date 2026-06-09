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سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية

كتب : آية محمد

08:07 م 09/06/2026

سعر الذهب

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انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 35 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 9-6-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4260 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5477 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6390 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7302 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب نحو 51120 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 73020جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 227092 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 365100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.83% إلى نحو 4294 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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