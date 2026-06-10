تباطؤ معدل التضخم للشهر الثاني إلى 14.6% خلال مايو

تباطأ معدل التضخم على مستوى مدن مصر للشهر الثاني على التوالي إلى 14.6% خلال مايو مقابل 14.9% خلال أبريل، وفقا لبيانات الجهاز القومي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب بيانات الجهاز، فإن معدل التضخم الشهري ارتفع إلى 1.6% خلال أبريل مقابل 1.1% في أبريل وسط زيادة حزمة الطعام والمشروبات بنسبة 2.4%.

تراجع معدل التضخم على مستوى الجمهورية

ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (شاملا الريف والمدن معا) إلى 13% لشهر مايو 2026 مقابل 13.4% لشهر أبريل 2026.

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية على أساس شهري (292.0) نقطة لشهر مايو 2026، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره (1.4%) عن شهر أبريل 2026.