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تباطؤ معدل التضخم للشهر الثاني إلى 14.6% خلال مايو

كتب : منال المصري

10:12 ص 10/06/2026

الجهاز القومي للتعبئة العامة والإحصاء

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تباطأ معدل التضخم على مستوى مدن مصر للشهر الثاني على التوالي إلى 14.6% خلال مايو مقابل 14.9% خلال أبريل، وفقا لبيانات الجهاز القومي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب بيانات الجهاز، فإن معدل التضخم الشهري ارتفع إلى 1.6% خلال أبريل مقابل 1.1% في أبريل وسط زيادة حزمة الطعام والمشروبات بنسبة 2.4%.

تراجع معدل التضخم على مستوى الجمهورية

ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (شاملا الريف والمدن معا) إلى 13% لشهر مايو 2026 مقابل 13.4% لشهر أبريل 2026.

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية على أساس شهري (292.0) نقطة لشهر مايو 2026، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره (1.4%) عن شهر أبريل 2026.

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التضخم أسعار الخضراوت أسعار الفاكهة

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