

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي تحركات متباينة خلال تعاملات الأسبوع، وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 6955 جنيها بنهاية تعاملات السبت إلى 7025 جنيها بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة، بزيادة قدرها 70 جنيها للجرام.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب أيضا تذبذبا خلال الأسبوع، وارتفع سعر الأونصة من 4614 دولارا إلى 4721 دولارا، بزيادة قدرها 107 دولارات.

اقرأ أيضًا: سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة

تحركات الذهب في السوق المصري

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6955 جنيها للجرام بنهاية تعاملات يوم السبت.

وانخفض السعر يوم الأحد إلى 6950 جنيها للجرام، ثم تراجع يوم الاثنين إلى 6905 جنيهات.

واستمر الانخفاض يوم الثلاثاء ليسجل 6895 جنيها، قبل أن يعاود الارتفاع يوم الأربعاء إلى 6990 جنيها.

وواصل الصعود يوم الخميس ليسجل 7035 جنيها للجرام، ثم تراجع بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة إلى 7025 جنيها للجرام.

اقرأ أيضًا: الذهب يبدأ موجة صعود جديدة.. هل يستمر الارتفاع؟ خبراء يوضحون

تحركات الذهب في السوق العالمي

سجل سعر الذهب عالميا نحو 4614 دولارا للأونصة بنهاية تعاملات يومي السبت والأحد.

وتراجع يوم الاثنين إلى 4576 دولارا للأونصة، ثم ارتفع قليلا يوم الثلاثاء إلى 4581 دولارا.

وواصل الصعود يوم الأربعاء ليسجل 4683 دولارا، ثم ارتفع يوم الخميس إلى 4749 دولارا للأونصة.

وبمنتصف تعاملات اليوم الجمعة، تراجع السعر إلى 4721 دولارا للأونصة.

اقرأ أيضًا: بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة