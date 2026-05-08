إعلان

"أقصى صلاحية 3 أيام".. شعبة الدواجن تحذر من تداول الهياكل غير المبردة

كتب : دينا خالد

03:54 م 08/05/2026 تعديل في 04:20 م

سامح السيد رئيس شعبة الدواجن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، في تصريحات لـ "مصراوي"، إنه يجب تشديد الرقابة على تداول هياكل الدواجن داخل الأسواق، لضمان وصول منتج آمن وصحي للمستهلك.

وأكد السيد، على ضرورة أن تكون جميع المنتجات المتداولة صادرة من مجازر معتمدة وتحت إشراف بيطري كامل، مع الالتزام بعمليات التغليف والتبريد ووضع بيانات واضحة تشمل تاريخ الإنتاج والانتهاء.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، أنه يجب ألا تتجاوز صلاحية تداول هياكل الدواجن أكثر من 3 أيام من تاريخ الذبح، مع الالتزام بطرحه في صورة مبردة أو مجمدة وفقًا للاشتراطات الصحية، بما يضمن الحفاظ على جودة المنتج وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أنه يتم بيع الهياكل وتداولها في الأسواق من قبل محلات الطيور الحية، وهو ما يستدعي تفعيل القوانين المنظمة وزيادة حملات التفتيش والرقابة، مؤكدًا أن المنتج يجب أن يكون خاليًا من أي شوائب أو أمراض ظاهرية قبل طرحه للبيع.

وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أن سعر الكيلو سجل اليوم في المزرعة نحو 85 جنيهًا ليباع للمستهلك بنحو 95 جنيهًا، باختلاف منطقة إلى أخرى.

وأكد السيد، أن الشعبة تدعم وجود آلية تسعير واضحة وشفافة، من خلال تفعيل البورصة أو أي نظام منظم يساعد على تحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك، ويحد من التفاوتات السعرية داخل الأسواق.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

شعبة الدواجن أسعار الدواجن هياكل الدواجن سامح السيد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ابنة عبدالرحمن أبو زهرة: والدي يوم يبقى كويس ويوم يغيب عن الوعي وبدعيله
زووم

ابنة عبدالرحمن أبو زهرة: والدي يوم يبقى كويس ويوم يغيب عن الوعي وبدعيله
بعد أيام صعبة.. مفاجآت إيجابية لـ4 أبراج فلكية خلال الفترة المقبلة
علاقات

بعد أيام صعبة.. مفاجآت إيجابية لـ4 أبراج فلكية خلال الفترة المقبلة
من "الاستسلام غير المشروط" لمفاوضات الـ30 يومًا.. كيف تغيرت أهداف ترامب
شئون عربية و دولية

من "الاستسلام غير المشروط" لمفاوضات الـ30 يومًا.. كيف تغيرت أهداف ترامب
كسر خط مياه رئيسي.. تحرك عاجل لـ 3 جهات في الإسكندرية - صور
أخبار المحافظات

كسر خط مياه رئيسي.. تحرك عاجل لـ 3 جهات في الإسكندرية - صور
طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني للمرة الثالثة
زووم

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني للمرة الثالثة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة
من "الاستسلام غير المشروط" لمفاوضات الـ30 يومًا.. كيف تغيرت أهداف ترامب في حرب إيران؟