ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:53 ص 07/05/2026

اسعار الدواجن

ارتفع متوسط أسعار الفراخ الحية، خلال تعاملات اليوم الخميس 7-5-2026، بينما انخفض متوسط سعر كرتونة البيض، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 112.91 جنيه، بزيادة 86 قرشًا.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 99.43 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 125.62 جنيه بحد أقصى.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 117.52 جنيه، بتراجع 4.96 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 129.89 جنيه، بتراجع 6.49 جنيه.

