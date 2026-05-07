ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الخميس 7-5-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، لـ"مصراوي"

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4690 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 6030 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 7035 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8040 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 56280 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80400 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 250044 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 402000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.24% إلى نحو 4749 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.