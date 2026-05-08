إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة

كتب : آية محمد

10:16 ص 08/05/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الجمعة 8-5-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4680 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6015 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7020 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8025 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 56160 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80250 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 249577 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 401250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.90% إلى نحو 4728 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر سبيكة الذهب سعر الجنيه الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هدنة "الخيط الرفيع".. هل انهار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران؟
شئون عربية و دولية

هدنة "الخيط الرفيع".. هل انهار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران؟
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
هل يتحول بخاخ الربو الأزرق إلى خطر صامت؟
نصائح طبية

هل يتحول بخاخ الربو الأزرق إلى خطر صامت؟
مصدر أمني يكشف حقيقة تدهور حالة سجين نتيجة إصابته بورم سرطانى
حوادث وقضايا

مصدر أمني يكشف حقيقة تدهور حالة سجين نتيجة إصابته بورم سرطانى
دم في بيت العيلة.. مباحث الباجور تضبط المتهم بإنهاء حياة ابن عمه بعد ساعات
أخبار المحافظات

دم في بيت العيلة.. مباحث الباجور تضبط المتهم بإنهاء حياة ابن عمه بعد ساعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل المواجهة في مضيق هرمز.. هل عادت حرب إيران؟
حرب إيران.. طهران تتهم واشنطن بانتهاك وقف النار وتعلن استهداف بوارج أمريكية