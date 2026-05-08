انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الجمعة 8-5-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4680 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6015 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7020 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8025 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 56160 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80250 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 249577 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 401250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.90% إلى نحو 4728 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.