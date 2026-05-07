أسعار الذهب تصعد محليا بدعم عالمي وتراجع الدولار

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس 7-5-2026، مدعومة بصعود قوي في الأسعار عالميًا، بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي واستمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة، ما عزز اتجاه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن، وفقًا لتقرير صادر عن منصة "آي صاغة".

وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ارتفاعًا من 6975 جنيهًا إلى 7035 جنيهًا للجرام، بزيادة 60 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، بدعم من صعود الأوقية عالميًا وتحسن التوقعات الجيوسياسية، إلى جانب استمرار ضعف الدولار نسبيًا.

كما سجل عيار 24 نحو 8040 جنيهًا للجرام، وعيار 18 حوالي 6030 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 56280 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية عالميًا إلى 4730 دولارًا بنهاية تعاملات اليوم.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة، إن السوق المحلية تأثرت بشكل مباشر بالارتفاعات القوية في الأسعار العالمية، حيث صعدت الأوقية من 4691 دولارًا خلال تعاملات أمس إلى 4730 دولارًا في تعاملات اليوم، بزيادة بلغت نحو 38 دولارًا خلال يوم واحد، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الأسعار في مصر.

وأوضح أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري سجل استقرارًا نسبيًا عند مستوى 52.77 جنيه، ما ساعد على الحفاظ على توازن تسعير الذهب محليًا، وتقليل التقلبات الناتجة عن سوق الصرف، مع استمرار العلاقة المتوازنة بين الأسعار العالمية والمحلية.

الدولار والجيوسياسية يدعمان الذهب عالميًا

وأكد إمبابي أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة دعمت أسعار الذهب عالميًا، مع تحسن مؤشرات تهدئة التوترات الأمريكية الإيرانية وتراجع المخاوف بشأن مضيق هرمز، ما انعكس على الأسواق بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط والدولار.

وأشار إلى تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 98.03 نقطة، بانخفاض 1.11% خلال الشهر الماضي، وهو ما عزز جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وأوضح أن الاحتياطي الفيدرالي ثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة عند 3.5% - 3.75%، وسط انقسام واضح في التصويت (8 مؤيدين مقابل 4 معارضين)، وهو ما يعكس تباينًا داخل البنك المركزي ويزيد حالة عدم اليقين في الأسواق.

وأضاف أن التضخم الأمريكي ارتفع إلى 3.3% خلال مارس 2026، مدفوعًا بزيادة أسعار الطاقة بنسبة 12.5% والبنزين بنسبة 18.9%، ما يعزز الطلب على الذهب كأداة للتحوط.

