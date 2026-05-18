ارتفعت أسعار السكر، وزيت الذرة، والجبن الأبيض والرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 18-5-2026، بينما انخفضت أسعار الفول المعبأ، والمكرونة، وزيت عباد الشمس، والعدس، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.29 جنيه، بتراجع 74 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 57.57 جنيه، بتراجع 3.98 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.69 جنيه، بزيادة 15 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 94.13 جنيه، بتراجع 1.74 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.46 جنيه، بزيادة 1.22 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.24 جنيه، بتراجع 1.37 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 59.68 جنيه، بتراجع 7.9 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.27 جنيه، بتراجع 13 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 113.72 جنيه، بزيادة 1.12 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 424.05 جنيه، بزيادة 47 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 107.78 جنيه، بزيادة 26 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.09 جنيه، بتراجع 1.37 جنيه.

كيلو الفول السائب: 53.64 جنيه، بزيادة 36 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 143.2 جنيه، بزيادة جنيهين.

كيلو الجبن الرومي: 287.4 جنيه، بزيادة 15.73 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.36 جنيه، بتراجع 97 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 105.62 جنيه، بزيادة 5.26 جنيه.