انخفضت أسعار اللحوم والجبن الرومي والمسلي الصناعي واللبن السائب، خلال تعاملات اليوم الأحد 17-5-2026، بينما ارتفعت أسعار الدقيق المعبأ والمكرونة المعبأة، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.97 جنيه، بزيادة 28 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 62.26 جنيه، بزيادة قرشين.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.48 جنيه، بتراجع 2.05 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 90.2 جنيه، بتراجع 6.75 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.12 جنيه، بزيادة 8 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 29.77 جنيهًا، بتراجع 3 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 60.61 جنيه، بزيادة 8.46 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.11 جنيه، بتراجع 63 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 106.24 جنيه، بزيادة 12.42 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 414.79 جنيه، بتراجع 18.87 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 104.08 جنيه، بزيادة 9.11 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 29.12 جنيه، بزيادة 1.12 جنيه.

كيلو الفول السائب: 52.94 جنيه، بزيادة 1.37 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 159.56 جنيه، بزيادة 2.1 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 259.23 جنيه، بتراجع 25.42 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.82 جنيه، بتراجع 34 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 98.09 جنيه، بتراجع 12.97 جنيه.