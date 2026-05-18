إعلان

انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

03:49 م 18/05/2026

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسيEGX 30 بنهاية جلسة الاثنين 18-5-2026 بنسبة 0.68%، عند 52007 نقطة، بعدما افتتح عند 52364 نقطة بداية جلسة اليوم.

وحسب بيانات البورصة المصرية اليوم، انخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.51%، وتراجع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.37%.

تعاملات المصريين والأجانب والعرب على شراء الأسهم

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بنحو 8 مليارات جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بنحو 12.6 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بنحو 350.1 مليون جنيه.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 13.35%، ليغلق على سعر 18.51 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 16.33 جنيه.

كما صعد سهم أم بي للهندسة M.B بنسبة 13.22 %، ليغلق على سعر 4.11 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 3.63 جنيه.

وزاد سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 8.44%، ليغلق على سعر 2.44 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 2.25 جنيه.

بينما اية كابيتال القابضة بنسبة 6.76%، ليغلق على سعر 8.84 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 8.28 جنيه.

وصعد العربية لمنتجات الألبان "آراب ديرى - باندا" بنسبة 5.28%، ليغلق على سعر 4.19 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 3.98 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بنسبة 6.30%، ليغلق على سعر 8.48 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 9.05 جنيه.

بينما تراجع سهم جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية بنسبة 5.39%، ليغلق على سعر 1.58 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.67 جنيه.

وانخفض سهم يو للتمويل الاستهلاكي بنسبة 5.33%، ليغلق على سعر 11.55 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 12.20 جنيه.

كما تراجع سهم كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري بنسبة 5.31%، ليغلق على سعر 1.07 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.13 جنيه.

وهبط سهم جولدن تكس للأصواف بنسبة 5.25%، ليغلق على سعر 53.05 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 55.99 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية أسهم البورصة المصرية المستثمرين الأجانب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اتحاد الكرة يعلن طاقم التحكيم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
رياضة محلية

اتحاد الكرة يعلن طاقم التحكيم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
بعد شائعة القبض عليه.. 15 صورة جمعت بين أصالة وزوجها فائق حسن
زووم

بعد شائعة القبض عليه.. 15 صورة جمعت بين أصالة وزوجها فائق حسن
والدة "عروس المنوفية": "عايشين على المهدئات ومستنيين حق بنتي"
أخبار المحافظات

والدة "عروس المنوفية": "عايشين على المهدئات ومستنيين حق بنتي"
لا تفعله.. خطأ شائع في أكل الفول قد يسبب مشكلات بالمعدة
نصائح طبية

لا تفعله.. خطأ شائع في أكل الفول قد يسبب مشكلات بالمعدة
مفاجأة.. الأزهر: مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يعرض علينا
أخبار مصر

مفاجأة.. الأزهر: مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يعرض علينا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تزايد الشكاوى.. مدبولي يكلف الوزارات والمحافظات بمواجهة "الكلاب الضالة"
سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47
مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور