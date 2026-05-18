تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسيEGX 30 بنهاية جلسة الاثنين 18-5-2026 بنسبة 0.68%، عند 52007 نقطة، بعدما افتتح عند 52364 نقطة بداية جلسة اليوم.

وحسب بيانات البورصة المصرية اليوم، انخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.51%، وتراجع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.37%.

تعاملات المصريين والأجانب والعرب على شراء الأسهم

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بنحو 8 مليارات جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بنحو 12.6 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بنحو 350.1 مليون جنيه.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 13.35%، ليغلق على سعر 18.51 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 16.33 جنيه.

كما صعد سهم أم بي للهندسة M.B بنسبة 13.22 %، ليغلق على سعر 4.11 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 3.63 جنيه.

وزاد سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 8.44%، ليغلق على سعر 2.44 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 2.25 جنيه.

بينما اية كابيتال القابضة بنسبة 6.76%، ليغلق على سعر 8.84 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 8.28 جنيه.

وصعد العربية لمنتجات الألبان "آراب ديرى - باندا" بنسبة 5.28%، ليغلق على سعر 4.19 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 3.98 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بنسبة 6.30%، ليغلق على سعر 8.48 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 9.05 جنيه.

بينما تراجع سهم جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية بنسبة 5.39%، ليغلق على سعر 1.58 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.67 جنيه.

وانخفض سهم يو للتمويل الاستهلاكي بنسبة 5.33%، ليغلق على سعر 11.55 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 12.20 جنيه.

كما تراجع سهم كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري بنسبة 5.31%، ليغلق على سعر 1.07 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.13 جنيه.

وهبط سهم جولدن تكس للأصواف بنسبة 5.25%، ليغلق على سعر 53.05 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 55.99 جنيه.