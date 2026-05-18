

في مشهد مهيب، ودع أهالي قرية الكوم الأحمر بـ أوسيم شمال الجيزة، 3 ضحايا (شقيقان وجارهما) الذين لقوا مصرعهم باختناق إثر حريق هائل شب في شقة سكنية على أطراف القرية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

البلد كلها حزينة

مراسم تشييع جثامين الضحايا، شهدت تجمع المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة، وسط صراخ وانهيار الأهالي عقب صلاة الجنازة عليهم بمسجد في وسط القرية، بعد خروج تصريح النيابة بالدفن عقب توقيع الكشف الطبي لتحديد أسباب الوفاة وإعداد تقرير طبي بها.

حريق نص الليل والضحايا 3 جيران

وشهدت قرية الكوم الأحمر بأوسيم حريق كبير داخل شقة سكنية في منزل على أطراف القرية، راح ضحايا "شقيقان" وآخر بينما أصيب آخرين نتيجة إصابتهم باختناق حال سيطرتهم على النار.

