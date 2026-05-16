ارتفعت أسعار الأرز، والزيت، والعدس، واللحوم، والجبن الأبيض والرومي، خلال تعاملات اليوم السبت 16-5-2026، بينما انخفضت أسعار الدقيق، والأرز السائب، والمسلي الصناعي، مقارنة بأسعار أمس وفقًا لبيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 36.36 جنيه، بزيادة 1.69 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 55 جنيهًا، بتراجع 5.8 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.33 جنيه، بتراجع 3.01 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 104.17 جنيه، بزيادة 10.13 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.35 جنيه، بتراجع 65 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.44 جنيه، بتراجع 87 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 72 جنيهًا، بزيادة 6.14 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.32 جنيه، بتراجع 73 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 121.83 جنيه، بزيادة 7.64 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 435.24 جنيه، بزيادة جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 125.17 جنيه، بزيادة 11.79 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 23.5 جنيه، بتراجع 2.08 جنيه.

كيلو الفول السائب: 54 جنيهًا، بتراجع 33 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 167.5 جنيه، بزيادة 47.26 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 301.67 جنيه، بزيادة 18.61 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 34.75 جنيه، بزيادة 81 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 108.85 جنيه، بتراجع 4.46 جنيه.

