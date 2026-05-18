النفط يواصل الصعود وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الاثنين، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتجدد المخاوف بشأن استقرار إمدادات الطاقة العالمية.

وارتفع خام برنت في بداية التعاملات بنسبة 1.8% ليتجاوز مستوى 111 دولارا للبرميل، قبل أن يقلص مكاسبه ويستقر مرتفعا بنسبة 1.02% عند 110.28 دولار للبرميل، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى أكثر من 108 دولارات للبرميل، قبل أن يستقر عند 106.28 دولار للبرميل.

وجاءت الارتفاعات الجديدة في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، إلى جانب إعلان الإمارات تعرض محطة طاقة نووية لهجوم بطائرات مسيرة، ما زاد من مخاوف الأسواق بشأن أمن الطاقة في المنطقة.

كما دعمت تصريحات دونالد ترامب الرئيس الأمريكي اتجاهات الصعود، بعدما دعا إيران إلى الإسراع في التوصل لاتفاق ينهي الأزمة الحالية، محذرا من تداعيات استمرار التوترات على حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم ممرات تجارة النفط عالميا.

وتشهد أسعار النفط موجة صعود متواصلة منذ اندلاع المواجهات العسكرية أواخر فبراير الماضي، وسط مخاوف متزايدة من نقص الإمدادات وتعطل حركة الشحن والطاقة في المنطقة.

