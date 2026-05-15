صرف المرتبات والمعاشات مبكرا.. تعرف على المواعيد الرسمية (مُحدث)

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يتزايد بحث المواطنين عن موعد صرف المرتبات والمعاشات في ظل حرصهم على تدبير احتياجاتهم الأساسية والاستعداد للعيد.

وأعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر مايو للعاملين بالدولة ليبدأ الصرف اعتبارا من يوم 19 مايو الجاري، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم قبل العيد.

كما قررت الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية المختلفة بدء صرف المتأخرات المستحقة عن شهر مايو اعتبارا من 7 يونيو المقبل.

وأكدت الوزارة أنها نسقت مع البنوك لإتاحة الرواتب في حسابات العاملين بالدولة بداية من 19 مايو، بما يسمح بصرفها على مدار اليوم عبر ماكينات الصراف الآلي فور إيداعها.

تبكير صرف معاشات يونيو قبل عيد الأضحى

كما قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تبكير صرف معاشات شهر يونيو تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين قبل عيد الأضحى المبارك.

وقال جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه سيتم إتاحة صرف المعاشات اعتبارا من يوم الأحد الموافق 24 مايو من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، بما يضمن سهولة إجراءات الصرف وتجنب التكدسات.

