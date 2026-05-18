البنك الأهلي المصري يجدد التعاون مع مستشفى نيل الأمل لجراحات الأطفال

أعلن البنك الأهلي المصري عن تجديد التعاون مع مستشفى نيل الأمل بهدف تطوير الخدمات الطبية المقدمة للأطفال بالمستشفى وذلك بنحو أكثر من 136 مليون جنيه يتم تخصيصها لإجراء 1150 عملية جراحية دقيقة ومتقدمة للأطفال، بالإضافة إلى تجهيز وحدة عناية قلب متكاملة بمركز الأطفال بما يساهم في إنقاذ حياة أطفال الاختلافات الخلقية، وتقديم خدمات طبية متقدمة وفق أعلى المعايير.

وأوضح محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذا البروتوكول يأتي استكمالا لجهود البنك المستمرة لدعم القطاع الصحي وتعزيز دوره في المسؤولية المجتمعية.

وأوضحت دينا أبو طالب رئيس مجموعة التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري أن هذا التعاون يأتي استمرارا للتعاون السابق تقديمه لمستشفى نيل الامل، والذي بلغ نحو أكثر من 117 مليون جنيه وذلك منذ عام 2021 والذي أسفر عن تجهيز وحدة قسطرة القلب والاشعة التداخلية في الأطفال (غرفة مدمجة)، وتوفير ماكينة قلب مفتوح وبعض المستلزمات والآلات الجراحية، واستكمال تجهيز وحدة القلب المفتوح للأطفال، ودعم أطفال الاختلافات الخلقية من خلال إجراء عمليات جراحية.