إعلان

البنك الأهلي المصري يجدد التعاون مع مستشفى نيل الأمل لجراحات الأطفال

كتب : منال المصري

03:35 م 18/05/2026 تعديل في 03:36 م

البنك الأهلي المصري يجدد التعاون مع مستشفى نيل الأ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن البنك الأهلي المصري عن تجديد التعاون مع مستشفى نيل الأمل بهدف تطوير الخدمات الطبية المقدمة للأطفال بالمستشفى وذلك بنحو أكثر من 136 مليون جنيه يتم تخصيصها لإجراء 1150 عملية جراحية دقيقة ومتقدمة للأطفال، بالإضافة إلى تجهيز وحدة عناية قلب متكاملة بمركز الأطفال بما يساهم في إنقاذ حياة أطفال الاختلافات الخلقية، وتقديم خدمات طبية متقدمة وفق أعلى المعايير.

وأوضح محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذا البروتوكول يأتي استكمالا لجهود البنك المستمرة لدعم القطاع الصحي وتعزيز دوره في المسؤولية المجتمعية.

وأوضحت دينا أبو طالب رئيس مجموعة التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري أن هذا التعاون يأتي استمرارا للتعاون السابق تقديمه لمستشفى نيل الامل، والذي بلغ نحو أكثر من 117 مليون جنيه وذلك منذ عام 2021 والذي أسفر عن تجهيز وحدة قسطرة القلب والاشعة التداخلية في الأطفال (غرفة مدمجة)، وتوفير ماكينة قلب مفتوح وبعض المستلزمات والآلات الجراحية، واستكمال تجهيز وحدة القلب المفتوح للأطفال، ودعم أطفال الاختلافات الخلقية من خلال إجراء عمليات جراحية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك الأهلي المصري القطاع الصحي المسؤولية المجتمعية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صراع الداخل.. إعلام عبري يكشف سبب إعلان نتنياهو زيارته المزعومة للإمارات
شئون عربية و دولية

صراع الداخل.. إعلام عبري يكشف سبب إعلان نتنياهو زيارته المزعومة للإمارات
قرار عاجل من النيابة في واقعة مقتل طفل على يد والدته بالمنوفية
أخبار المحافظات

قرار عاجل من النيابة في واقعة مقتل طفل على يد والدته بالمنوفية
ليفربول يكشف عن تجهيزاته لوداع صلاح وروبرتسون
رياضة محلية

ليفربول يكشف عن تجهيزاته لوداع صلاح وروبرتسون
بروباجندا الاستدانة.. هل يتعرض المصريون لـ"استدامة" التقسيط؟
اقتصاد

بروباجندا الاستدانة.. هل يتعرض المصريون لـ"استدامة" التقسيط؟
"إساءة وتخريب وخداع".. تفاصيل نزاع الـ 500 يوم الذي أنصف هيفاء وهبي ضد
زووم

"إساءة وتخريب وخداع".. تفاصيل نزاع الـ 500 يوم الذي أنصف هيفاء وهبي ضد

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تزايد الشكاوى.. مدبولي يكلف الوزارات والمحافظات بمواجهة "الكلاب الضالة"
سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47
مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور