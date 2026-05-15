ارتفاع أسعار الفول والزيت والجبن الرومي اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

كتب : آية محمد

01:42 م 15/05/2026

أسعار السلع الأساسية

ارتفعت أسعار الفول، والزيت، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 15-5-2026، مقارنة بأسعار أمس وفقًا لبيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

كيلو الأرز المعبأ: 34.9 جنيه، بتراجع 12 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 60.73 جنيه، بزيادة 1.33 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.99 جنيه، بتراجع 23 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 97.75 جنيه، بزيادة 61 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 34.24 جنيه، بتراجع 15 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.63 جنيه، بتراجع 39 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 68.67 جنيه، بزيادة 70 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.99 جنيه، بتراجع 13 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 117.51 جنيه، بزيادة 3.59 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 423.73 جنيه، بزيادة 4.43 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 111.4 جنيه، بزيادة 34 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.46 جنيه، بتراجع 59 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 53.8 جنيه، بزيادة 1.4 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 138.83 جنيه، بتراجع 7.04 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 282.12 جنيه، بزيادة 6.52 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.53 جنيه، بتراجع 5 قروش.

كيلو المسلي الصناعي: 107.69 جنيه، بزيادة 2.67 جنيه.

