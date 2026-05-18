شيخ الأزهر يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية للتهنئة بقرب حلول عيد الأضحى

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

03:33 م 18/05/2026

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، ووفدًا رفيع المستوى من قيادات الطائفة الإنجيلية، لتهنئته بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وهنأ رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق له، فضيلة الإمام الأكبر، والمسلمين في مصر والعالم، بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبات المباركة على مصرنا العزيزة، مسلمين ومسيحيين، بالخير والأمن والسلام والاستقرار.

وقال الدكتور القس أندريه زكي: «نعتز بالعلاقات الأخوية الطيبة التي تجمعنا بفضيلة الإمام الأكبر، هذه الشخصية الاستثنائية والقامة الدينية والوطنية والإنسانية التي كان لها دور كبير وملموس في ترسيخ قيم التنوع والتعددية والتعايش المشترك»، مؤكدًا أن جهوده في تعزيز الأخوة الإنسانية والسلام العالمي تحظى بتقدير واحترام واسعين على المستويين الدولي والمحلي والإقليمي.

من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن سعادته بهذه الزيارة الكريمة التي تتجدد معها أواصر المحبة والأخوة، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تعكس عمق العلاقة التي تجمع أبناء الوطن الواحد؛ مسلمين ومسيحيين، وترسخ قيم التعايش والتفاهم المشترك.

وأشار إلى أن من أكثر ما يؤرق إنسان العصر هو الابتعاد عن قيم الدين و محاولات إقصائه عن حياة الناس، إلى جانب تفشي فيروس العداوة الإنسانية واستعراض القوة، مؤكدًا أن واجب الوقت يتمثل في العمل على إقناع صناع القرار في العالم بضرورة العودة إلى تعاليم الأديان وأخلاقها التي تدعو إلى الرحمة والسلام، وترفض القتل والحروب والصراعات والفوضى، وتناصر المستضعفين، وتسعى إلى إيقاف النزاعات التي تهدد مصير الإنسانية.

