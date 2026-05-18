أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين.. ارتفاع الطماطم

كتب : إبراهيم الهادي عيسى:

11:49 ص 18/05/2026

ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل الأبيض، خلال تعاملات اليوم الاثنين 18-5-2026، بينما انخفضت أسعار البطاطس، والكوسة، والخيار البلدي والصوب، والليمون، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد "مصراوي" أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، حسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 20 و50 جنيهًا، بزيادة 22.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 4 و7 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و9 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 11 و15 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و15 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة

الكانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

برتقال صيفي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الليمون البلدي يتراوح بين 15 و30 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

