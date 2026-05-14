ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل الأبيض، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والليمون، خلال تعاملات اليوم الخميس 14-5-2026، بينما انخفضت أسعار البرتقال الصيفي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد "مصراوي" أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، حسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 12.5 و27.5 جنيه، بزيادة 2.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 4.5 و6.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 6 جنيهات و8.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 12 و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

الكانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 18 و32 جنيهًا، بزيادة جنيه.