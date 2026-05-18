ضبط عاطل انتحل صفة أمين شرطة للنصب على المواطنين في دار السلام

كتب : علاء عمران

12:55 م 18/05/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام شخص بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والاحتيال عليه بالقاهرة.

فحص البلاغ وتحديد الشاكي

بالفحص، أمكن تحديد القائم على النشر، وتبين أنه تاجر مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبسؤاله أفاد بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على استيراد سيارة من الخارج، وتمكنه من الحصول منه على مبلغ مالي مقابل ذلك، إلا أنه لم يفِ بوعده واستولى على المبلغ.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة القسم. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

