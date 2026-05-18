تفاصيل ضبط طالب انتحل صفة فتاة للنصب على رواد السوشيال باسم "الخطوبة"

كشفت وزارة الداخلية حقيقة منشور متداول بشأن واقعة نصب باسم الخطوبة، وتبين أن طالبًا انتحل صفة فتاة للاحتيال على المواطنين عبر حسابات وهمية.

فحص المنشور المتداول

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف ملابسات منشور مدعوم بصور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى الصفحات تعرض فتاة لواقعة نصب من أحد الأشخاص بزعم خطبتها والاستيلاء منها على مبالغ مالية ثم التهرب منها.

انتحال صفة فتاة للنصب على المواطنين

وأضافت الوزارة أن الفحص أسفر عن عدم صحة تلك الادعاءات، وجرى تحديد وضبط القائم على النشر، وتبين أنه طالب يقيم بدائرة قسم شرطة حلوان.

وبمواجهة المتهم، أقر بقيامه بإنشاء حسابات وهمية وانتحال صفة فتاة، بهدف استغلال المواطنين والنصب عليهم، من خلال استدرار تعاطفهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بزعم مساعدة الفتاة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

كما اعترف المتهم بقيامه بنشر المنشور المشار إليه للضغط على أحد ضحاياه ودفعه لتحويل مبالغ مالية له. واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

"أحشاؤه خرجت من جسده".. قصة مقتل شاب بولاق الدكرور بسبب "ماسورة صرف"



بعد الحكم بحبس "يسرا ويمنى" 3 سنوات.. هل ينهي تنازل الأب العقوبة في قضية تزوير النفقة؟



ضربوه بعد فرحه بـ5 أيام.. حكاية "عريس الوراق" مات برصاصة في فمه