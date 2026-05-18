إعلان

تفاصيل ضبط طالب انتحل صفة فتاة للنصب على رواد السوشيال باسم "الخطوبة"

كتب : علاء عمران

12:06 م 18/05/2026 تعديل في 12:24 م

القبض على طالب انتحل صفة فتاة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت وزارة الداخلية حقيقة منشور متداول بشأن واقعة نصب باسم الخطوبة، وتبين أن طالبًا انتحل صفة فتاة للاحتيال على المواطنين عبر حسابات وهمية.

فحص المنشور المتداول

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف ملابسات منشور مدعوم بصور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى الصفحات تعرض فتاة لواقعة نصب من أحد الأشخاص بزعم خطبتها والاستيلاء منها على مبالغ مالية ثم التهرب منها.

انتحال صفة فتاة للنصب على المواطنين

وأضافت الوزارة أن الفحص أسفر عن عدم صحة تلك الادعاءات، وجرى تحديد وضبط القائم على النشر، وتبين أنه طالب يقيم بدائرة قسم شرطة حلوان.

وبمواجهة المتهم، أقر بقيامه بإنشاء حسابات وهمية وانتحال صفة فتاة، بهدف استغلال المواطنين والنصب عليهم، من خلال استدرار تعاطفهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بزعم مساعدة الفتاة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

كما اعترف المتهم بقيامه بنشر المنشور المشار إليه للضغط على أحد ضحاياه ودفعه لتحويل مبالغ مالية له. واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

"أحشاؤه خرجت من جسده".. قصة مقتل شاب بولاق الدكرور بسبب "ماسورة صرف"

بعد الحكم بحبس "يسرا ويمنى" 3 سنوات.. هل ينهي تنازل الأب العقوبة في قضية تزوير النفقة؟

ضربوه بعد فرحه بـ5 أيام.. حكاية "عريس الوراق" مات برصاصة في فمه

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية النصب الإلكتروني السوشيال ميديا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تفاصيل ضبط طالب انتحل صفة فتاة للنصب على رواد السوشيال باسم "الخطوبة"
حوادث وقضايا

تفاصيل ضبط طالب انتحل صفة فتاة للنصب على رواد السوشيال باسم "الخطوبة"
سيارات مستعملة تابعة لجمارك مطار القاهرة للبيع في مزاد علني.. التفاصيل
أخبار السيارات

سيارات مستعملة تابعة لجمارك مطار القاهرة للبيع في مزاد علني.. التفاصيل
هل يعرقل تعطل سيستيم التأمينات الجديد صرف المعاشات؟
اقتصاد

هل يعرقل تعطل سيستيم التأمينات الجديد صرف المعاشات؟
"مجانين".. ترامب: الإيرانيون يصرخون من آثار الحرب ويتوقون بشدة لتوقيع اتفاق
شئون عربية و دولية

"مجانين".. ترامب: الإيرانيون يصرخون من آثار الحرب ويتوقون بشدة لتوقيع اتفاق
مجدي الجلاد: بعت لاعب للأهلي قبل ما يلبس فانلة سموحة؟ فرج عامر يحكي أغرب
مصراوى TV

مجدي الجلاد: بعت لاعب للأهلي قبل ما يلبس فانلة سموحة؟ فرج عامر يحكي أغرب

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47
مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور