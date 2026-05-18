أكد النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لـحزب مستقبل وطن بـمجلس النواب، أن مصر لا تنحاز إلا للشعب الليبي الشقيق، وأن مصير ليبيا يقرره أبناؤها وحدهم دون تدخل من أحد.

ورحب، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور هشام بدوي، وبحضور المستشار عقيلة صالح، قائلًا: "أرحب بالمستشار عقيلة صالح ضيفًا عزيزًا وأخًا كريمًا تحت قبة البرلمان المصري. ما يجمع مصر وليبيا تاريخ ممتد ونسب نعتز به"، موجهًا التحية لكل مواطن ليبي والقبائل العربية.

وأشار إلى أن الموقف المصري تجاه ليبيا نابع من إيمان شعبي بوحدة المصير، وليس قرارًا يُتخذ في غرف مغلقة، مشيرًا إلى أن المصري يثق في صندوق الانتخابات وأن الكلمة الأخيرة تكون دائمًا للشعب.

وقال: "البيت لأهله، والليبيون وحدهم من يقررون مصير بلادهم، ونحن في مصر نعرف قيمة المؤسسات الراسخة التي تصمد في الأوقات الصعبة وتكون صمام أمان الدولة".

وأكد رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب أن الدولة لا تقوم إلا على مؤسسات ثابتة لا تتغير مع كل أزمة، مؤكدًا ترحيب مصر بكل جهد دولي وإقليمي وأممي يهدف إلى جمع الأطراف الليبية على مائدة واحدة.

واختتم عبد الجواد كلمته بتوجيه التحية لمجلس النواب الليبي على دوره في الحفاظ على هوية الدولة، مؤكدًا: "لن ننحاز يومًا إلا للشعب الليبي الشقيق، ولا نتمنى لليبيا إلا ما نتمناه لمصر".