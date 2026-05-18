وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه سيتم غدًا الثلاثاء إجراء القرعة العلنية الخامسة عشرة لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد مقدمات شرائح المساحات المحددة، والتي تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق، وذلك بمقر جهاز تنمية مدينة الشروق.

وأوضح المهندس محمد زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية الخامسة عشرة لتسكين العملاء الذين سددوا مقدمات المساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم، وذلك وفقًا لشرائح المساحات التالية: (209 م² – 276 م² – 400 م² – 500 م² – 600 م² – أكبر من 700 م²) بمنطقة الرابية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم استقبال المواطنين اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، على أن تبدأ فعاليات القرعة عقب ذلك مباشرة، مع السماح بالحضور بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد.