إعلان

غدًا.. القرعة العلنية الـ15 لتسكين أراضي الرابية بمدينة الشروق

كتب : محمد عبدالناصر

10:44 ص 18/05/2026

وزارة الإسكان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الإسكان إجراء القرعة العلنية الخامسة عشرة لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية بمدينة الشروق، غدًا الثلاثاء، للمساحات التي تم توفيق أوضاعها.

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه سيتم غدًا الثلاثاء إجراء القرعة العلنية الخامسة عشرة لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد مقدمات شرائح المساحات المحددة، والتي تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق، وذلك بمقر جهاز تنمية مدينة الشروق.

وأوضح المهندس محمد زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية الخامسة عشرة لتسكين العملاء الذين سددوا مقدمات المساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم، وذلك وفقًا لشرائح المساحات التالية: (209 م² – 276 م² – 400 م² – 500 م² – 600 م² – أكبر من 700 م²) بمنطقة الرابية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم استقبال المواطنين اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، على أن تبدأ فعاليات القرعة عقب ذلك مباشرة، مع السماح بالحضور بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

توفيق الأوضاع القرعة العلنية أراضي الرابية مدينة الشروق وزارة الإسكان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نسرين طافش كاجوال وكارولين عزمي بفستان جريء.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال
زووم

نسرين طافش كاجوال وكارولين عزمي بفستان جريء.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال
الزمالك يتأهب لمباراة الحسم.. قرار من معتمد جمال للاعبين قبل مواجهة سيراميكا
رياضة محلية

الزمالك يتأهب لمباراة الحسم.. قرار من معتمد جمال للاعبين قبل مواجهة سيراميكا
القصة الكاملة لمنع دخول 3 صعايدة السينما لمشاهدة فيلم "أسد" بسبب الجلابية
زووم

القصة الكاملة لمنع دخول 3 صعايدة السينما لمشاهدة فيلم "أسد" بسبب الجلابية
"ملاك الموت" النازي.. لماذا أُبقيت ملفاته سريّة؟ وما علاقة الموساد الإسرائيلي؟
شئون عربية و دولية

"ملاك الموت" النازي.. لماذا أُبقيت ملفاته سريّة؟ وما علاقة الموساد الإسرائيلي؟
انطلقت من غرناطة إلى بغداد.. 15 صورة لمهرجان أقدم السيارات في مصر
ألبوم صور

انطلقت من غرناطة إلى بغداد.. 15 صورة لمهرجان أقدم السيارات في مصر

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور
3 نصائح بشأن أشعة الشمس.. الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء