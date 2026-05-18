فائض صافي الأصول الأجنبيه للمركزي يتراجع للشهر الثاني في أبريل

تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري بنحو 2.2% خلال أبريل على أساس شهري للمرة الثانية على التوالي.

وفقا لبيانات البنك المركزي، فإن صافي أصول البنك المركزي تراجع إلى نحو 15.16 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل نحو 15.5 مليار دولار بنهاية مارس.

بحسب بيانات المركزي المصري، فقد تم احتساب سعر الصرف عند 54.64 جنيه في مارس و53.67 جنيه لكل دولار في أبريل.

لماذا انخفض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي؟

تسبب الخروج الجزئي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية في زيادة الضغط على طلب الدولار ببنوك مصر على إثر التبعات السلبية للحرب الأمريكية الإيرانية على المنطقة ومنها مصر.

كانت بيانات البورصة كشف خروج نحو 10 مليارات دولار استثمار أجنبي غير مباشر من أذون الخزانة خلال شهر مارس الماضي

يمثل صافي الأصول الأجنبية ما يمتلكه المركزي من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته