أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

11:29 ص 17/05/2026

أسعار الخضروات والفاكهة

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأحد 17-5-2026، على نفس مستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد "مصراوي" أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، حسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 12.5 و27.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 4.5 و6.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 6 جنيهات و8.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 12 و15 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

الكانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 18 و32 جنيهًا.

