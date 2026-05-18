نواب حماة الوطن يرتدون وشاح مصر وليبيا ترحيبًا بعقيلة صالح

كتب : نشأت حمدي

12:55 م 18/05/2026

ارتدى نواب الهيئة البرلمانية لـحزب حماة الوطن، برئاسة النائب الدكتور أحمد العطيفي، وشاحًا باللون الأزرق يحمل هوية الحزب وعلمي جمهورية مصر العربية وليبيا، في إطار ترحيبي برئيس مجلس النواب الليبي خلال زيارته اليوم للبرلمان المصري.

وافتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، التي تشهد حضور المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي.

وتأتي مشاركة المستشار عقيلة صالح في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لبحث تعزيز العلاقات المصرية الليبية المشتركة.

وقال المستشار هشام بدوي إن مصر، قيادةً وشعبًا، متمسكة بدعم الدولة الليبية وصون وحدتها وسلامة أراضيها، مشددًا على أن أمن ليبيا امتداد مباشر للأمن القومي المصري.

