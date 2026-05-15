الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب محادثات أجراها مع الزعيم الصيني شي جين بينغ.

اتفاق ترامب

وقال ترامب في مقابلة مسجلة مع شبكة "فوكس نيوز" إن الجانب الصيني وافق على رغبته في شراء النفط الأمريكي، مشيرًا إلى أن السفن الصينية ستبدأ في التوجه إلى ولايات تكساس ولويزيانا وألاسكا لنقل الشحنات.

وأسهمت هذه الأنباء في تعزيز مكاسب العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 1.49% لتصل إلى 107.30 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.55% ليستقر عند 102.74 دولارًا للبرميل.

موقف الصين

وعلى الرغم من إعلان الجانب الأمريكي، إلا أن بكين لم تؤكد رسميًا عمليات الشراء حتى الآن، حيث لم تتلق وسائل الإعلام ردًا من السلطات الصينية قبل النشر.

وبالتوازي مع ملف الطاقة، اتفق الرئيسان على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحًا أمام الملاحة الدولية، حيث أعرب شي جين بينغ عن معارضة الصين لعسكرة المضيق أو فرض أي رسوم على استخدامه، وفقًا لتصريحات مسؤولين في البيت الأبيض.

أسعار النفط

ويرى مراقبون أن تحرك أسعار النفط يعكس تفاؤل الأسواق بإعادة فتح الممرات الملاحية الحيوية، خاصة مع تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الصين ستعمل "خلف الكواليس" للمساعدة في تأمين مضيق هرمز.

وأكد بيسنت أن إعادة فتح المضيق يمثل مصلحة كبرى للصين لضمان تدفق إمداداتها، وهو ما أعطى دفعة قوية للأسواق التي تترقب تحولًا عمليًا في مسار الملاحة الدولية وتجارة الطاقة.