تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم، حيث تراجع المؤشر الرئيسي تحت ضغوط هبوط الأسهم القيادية، وفي مقدمتها أسهم البنك التجاري الدولي، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، بالم هيلز للتعمير.

وبحسب بيانات البورصة اليوم فقد انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.49% عند مستوى 53154 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.23%.

تعاملات المصريين والأجانب والعرب على شراء الأسهم

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 523.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 420.9 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 102.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 1.19% عند مستوى 53416 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم الشرقية- ايسترن كومباني بنسبة 0.47%، ليغلق على سعر 40.3 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 40.11 جنيه.

وصعد سهم الصناعات الكيماوية المصرية بنسبة 7.20%، ليغلق على سعر 14.3 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 13.34 جنيه.

وزاد سهم أوراسكوم كونشتراكشون بنسبة 0.28%، ليغلق على سعر 707 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 705 جنيهًا.

وارتفع سهم بلتون القابضة بنسبة 2.86%، ليغلق على سعر 3.24 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 3.15 جنيه.

وصعد سهم مجموعة عامر القابضة بنسبة 3.76%، ليغلق على سعر 2.76 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 2.66 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 1.49%، ليغلق على سعر 134.51 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 136.46 جنيه.

وتراجع سهم مجموعة طلعت مصطفي بنسبة 1.96%، ليغلق على سعر 95.15 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 97.05 جنيه.

وانخفض سهم بالم هيلز للتعمير بنسبة 2.80%، ليغلق على سعر 13.9 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 14.3 جنيه.

وتراجع سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير بنسبة 1.43%، ليغلق على سعر 6.9 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 7 جنيهًا.

وهبط سهم النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل بنسبة 3.83% ، ليغلق على سعر 168.4 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 175.1 جنيه.