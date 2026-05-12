كتب- محمد فتحي:

05:45 ص 12/05/2026

أسعار الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية أمس الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 11-5-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12-5-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 سجل 7989 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 21 سجل 6990 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18 سجل 5991 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب سجل 55920 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.27% إلى نحو 4727 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

