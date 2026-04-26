منحت شركات التمويل الاستهلاكي نحو 57.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2025-2026، مقارنة بنحو 37.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2024-2025، بنسبة نمو تقارب 56%، حسب تحليل "مصراوي" لبيانات "الرقابة المالية".

كما قفز عدد عملاء شركات التمويل الاستهلاكي إلى نحو 7.2 مليون عميل بنهاية النصف الأول من2-25-2026، مقابل نحو 2.4 مليون عميل فقط خلال النصف الأول من 2024-2025، بنمو يتجاوز 200%.

وعلى مستوى الأداء الفصلي، سجلت معاملات الربع الأول من العام المالي الحالي نحو 27.9 مليار جنيه، قبل أن ترتفع إلى 30.1 مليار جنيه خلال الربع الثاني.

وفي المقابل، كانت التمويلات قد بلغت 19.4 مليار جنيه و17.7 مليار جنيه على التوالي خلال نفس الفترتين من العام الماضي 2024-2025.

الإلكترونيات والسيارات تتصدران المشهد

وعلى مستوى توزيع التمويلات للسلع، تصدرت الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية القائمة بتمويلات بلغت نحو 12.4 مليار جنيه، مستحوذة على 21.4% من إجمالي السوق، خلال النصف الأول من 2025-2026.

وجاءت السيارات والمركبات في المرتبة الثانية بنحو 10.7 مليار جنيه تمثل 18.4% من السوق، خلال ذات الفترة، فيما احتلت السلع الاستهلاكية عبر كروت التمويل المركز الثالث بنحو 7.7 مليار جنيه (13.3%)، تلتها الأجهزة المنزلية بذات القيمة تقريبًا.

كما شملت التمويلات الهواتف المحمولة بنحو 3.4 مليار جنيه (5.9%)، والملابس والأحذية بنحو 1.9 مليار جنيه (3.3%)، والأثاث وتجهيزات المنازل بنحو 1.8 مليار جنيه (3.1%)، والتشطيبات المنزلية واشتراكات النوادي بنحو 1.3 مليار جنيه (2.3%)

في حين استحوذت الفئات المتفرقة الأخرى على نحو 11 مليار جنيه بنسبة 19% من إجمالي التمويلات المقدمة خلال النصف الأول من 2025-2026.



لماذا قفز التمويل الاستهلاكي؟



وقالت المحلل المالي بإحدى شركات التمويل الاستهلاكي عائشة نويتو، إن نشاط الشركات خلال النصف الأول من 2025-2026 يشير إلى أن القطاع صار أداة رئيسة لتيسير الإنفاق على السلع الأساسية، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

وأضافت لـ"مصراوي" أن توسع قاعدة العملاء يرجع إلى زيادة الاعتماد على أدوات التمويل غير المصرفي، مدعومًا بالتحول الرقمي وانتشار شركات التكنولوجيا المالية المؤدية لزيادة الاستهلاك.