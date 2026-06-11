إعلان

616 مليون دولار.. صافي دخول الأجانب والعرب في أذون الخزانة في أسبوع

كتب : ميريت نادي

06:59 م 11/06/2026

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي دخول في أذون الخزانة بالسوق الثانوي بنحو 30.8 مليار جنيه ما يعادل (616 مليون دولار) خلال أسبوع، وفقا للتقرير الأسبوعي من البورصة المصرية.

كما سجلت تعاملات المستثمرين العرب في أذون الخزانة بالسوق الثانوي صافي دخول بنحو 24.3 مليار جنيه.

تعاملات المستثمرين من الأسهم

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي دخول من الأسهم بقيمة 456.1 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الحالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي دخول من الأسهم بقيمة 1.1 مليار جنيه.

أداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع

انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 3.48%، ليغلق عند مستوي 50818 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 3%، ليغلق عند مستوي 14986 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX100 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 3.47%، ليغلق عند مستوي 20616 نقطة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية أذون الخزانة المصرية مؤشرات البورصة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تأجيل إدراج العقود المستقبلية لـ "CIB" و"طلعت مصطفى" إلى 21 يونيو.. فما
أخبار البنوك

تأجيل إدراج العقود المستقبلية لـ "CIB" و"طلعت مصطفى" إلى 21 يونيو.. فما
الشرطي إيريك هدسون لمصراوي: محمد صلاح متواضع ولن أنسي هذه التجربة
كأس العالم 2026

الشرطي إيريك هدسون لمصراوي: محمد صلاح متواضع ولن أنسي هذه التجربة
شاكيرا الليلة بأغنية "داي داي".. رحلة أشهر أغاني كأس العالم عبر التاريخ
كأس العالم 2026

شاكيرا الليلة بأغنية "داي داي".. رحلة أشهر أغاني كأس العالم عبر التاريخ
رومانيا واليونان والمجر يتنافسون في اليوم الرابع من مهرجان سيتفي
زووم

رومانيا واليونان والمجر يتنافسون في اليوم الرابع من مهرجان سيتفي

قبل انطلاق كأس العالم 2026.. نجوم الفن يوجهون رسائل دعم لمنتخب مصر
زووم

قبل انطلاق كأس العالم 2026.. نجوم الفن يوجهون رسائل دعم لمنتخب مصر

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

المكسيك

المكسيك

- -

22:00

جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد بيانات الوظائف والتضخم الأمريكي.. هل يواجه الدولار في مصر موجة صعود جديدة؟