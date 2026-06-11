616 مليون دولار.. صافي دخول الأجانب والعرب في أذون الخزانة في أسبوع

سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي دخول في أذون الخزانة بالسوق الثانوي بنحو 30.8 مليار جنيه ما يعادل (616 مليون دولار) خلال أسبوع، وفقا للتقرير الأسبوعي من البورصة المصرية.

كما سجلت تعاملات المستثمرين العرب في أذون الخزانة بالسوق الثانوي صافي دخول بنحو 24.3 مليار جنيه.

تعاملات المستثمرين من الأسهم

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي دخول من الأسهم بقيمة 456.1 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الحالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي دخول من الأسهم بقيمة 1.1 مليار جنيه.

أداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع

انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 3.48%، ليغلق عند مستوي 50818 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 3%، ليغلق عند مستوي 14986 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX100 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 3.47%، ليغلق عند مستوي 20616 نقطة.