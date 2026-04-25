تلقت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً عن التدخلات والجهود التى يقدمها برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" في محافظتي شمال وجنوب سيناء، وذلك فى إطار الاحتفال بالذكرى الـ 44 لتحرير سيناء.

‏‎وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي عدداً من المشروعات التنموية في محافظتي شمال وجنوب سيناء من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والاستثمار في البشر.

‏‎ ففي محافظة شمال سيناء، بلغت عدد الأسر بالبرنامج 29.656 أسرة،حيث بلغ عدد المستفيدين من "تكافل" 14.173 مستفيدا، وعدد المستفيدين من "كرامة" 15.483 مستفيدا، وعدد المستفيدين من كرامة من المسنين 4.288 مستفيدا، ومن كرامة من ذوي الإعاقة 9.602 مستفيدًا، ومن كرامة من الأيتام 166 مستفيدًا، بالإضافة إلي 1.329 من الأرامل والمطلقات والمهجورات بدون أبناء و98 فتاة بلغت 50 سنة بدون زواج.

كما بلغ عدد المستفيدين من البرنامج من الذكور 6.893 مستفيدا، ومن الإناث 22.763 مستفيدة، أما فيما يتعلق بالحالة التعليمية،فقد بلغ عدد المستفيدين ممن لا يعرفون القراءة والكتابة 9.702 مستفيدا، ومن الذين يعرفون القراءة والكتابة 5.200 مستفيدا، ومن الملتحقين بفصول محو أمية 4.407 مستفيدا، ومن أصحاب التعليم المتوسط وفوق المتوسط 4.193 مستفيدا، ومن الحاصلين على مؤهل جامعي 401 مستفيدًا.

‏‎أما محافظة جنوب سيناء، فقد بلغت عدد الأسر المقبولة بالبرنامج 4.092 أسرة، حيث بلغ عدد المستفيدين من "تكافل" 1.981 مستفيدا، وعدد المستفيدين من "كرامة" 2.111 مستفيدا، وعدد المستفيدين من كرامة من المسنين 945 مستفيدا، ومن كرامة من ذوي الإعاقة 624مستفيدًا، ومن كرامة من الأيتام 65 مستفيدا، بالإضافة إلى 452 من الأرامل والمطلقات والمهجورات بدون أبناء و25 فتاة بلغت 50 سنة بدون زواج.

وقد بلغ عدد المستفيدين من الذكور 730 مستفيدًا، ومن الإناث 3.362 مستفيدة، وبلغ عدد المستفيدين ممن لا يجيدون القراءة والكتابة 1.260 مستفيدًا، ومن الذين يعرفون القراءة والكتابة 690 مستفيدا، ومن الملتحقين بفصول محو أمية 1.154 مستفيدا، ومن الحاصلين على مؤهل جامعي 60 مستفيدا.

كما قامت الوزارة من خلال وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة العريش بسداد المصروفات الدراسية لـ 283 طالبا وطالبة بإجمالي 331.704 ألف جنيه.