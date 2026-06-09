أظهرت النشرة السنوية لإحصاءات القطن 2025، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعًا ملحوظًا في إنتاج وصادرات القطن المصري خلال الموسم الماضي، مقابل ارتفاع الاستهلاك المحلي والمخزون الفعلي من القطن الشعر.

ووفق البيانات، بلغ إجمالي صادرات القطن المصري نحو 700 ألف قنطار خلال الموسم الممتد من سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2025، مقابل 1.1 مليون قنطار خلال الموسم السابق، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 32.8%.







كما تراجع إنتاج القطن الشعر إلى 1.7 مليون قنطار خلال 2025، مقارنة بنحو 2.5 مليون قنطار في 2024، بانخفاض بلغت نسبته 29.6%.

وجاءت الهند في صدارة الدول المستوردة للقطن المصري، بعدما استحوذت على 457.2 ألف قنطار من إجمالي الصادرات، بما يمثل 64.4% من الكميات المصدرة خلال الموسم.

في المقابل، ارتفع استهلاك الأقطان المحلية بصورة ملحوظة، ليصل إلى 182.2 ألف قنطار خلال موسم 2025، مقابل 107.5 ألف قنطار متري في الموسم السابق، محققًا نموًا بنسبة 69.6%.

وكشفت البيانات عن قفزة كبيرة في المخزون الفعلي من القطن الشعر، الذي بلغ 994 ألف قنطار بنهاية أغسطس 2025، مقابل 453.8 ألف قنطار في الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة قدرها 119%.







واستحوذت الأقطان من الأصناف الطويلة والمتوسطة التيلة على النصيب الأكبر من المخزون بنسبة 91.9%، بإجمالي 913.4 ألف قنطار، فيما تصدر صنف "جيزة 94" قائمة الأصناف الأكثر توافرًا، بإجمالي 571.5 ألف قنطار، بما يعادل 57.5% من إجمالي المخزون.

وجغرافيًا، تركزت أكبر كميات القطن المخزون في محافظة الشرقية بنحو 196.3 ألف قنطار، تمثل 19.8% من إجمالي المخزون، تلتها محافظة البحيرة بإجمالي 173.8 ألف قنطار، وبنسبة 17.5%.

وعلى مستوى الجودة، استحوذت الرتب العالية الجودة (جود/ فج) على النسبة الأكبر من المخزون بإجمالي 582.3 ألف قنطار تمثل 58.6% من الإجمالي، تلتها الرتب العالية الجودة (جود) بنحو 408.8 ألف قنطار وبنسبة 41.1%، بينما بلغت كمية الأقطان غير المصنفة نحو 2.9 ألف قنطار فقط.







كما ارتفع مخزون الأقطان المستوردة إلى 60.8 ألف قنطار بنهاية أغسطس 2025، مقابل 33.6 ألف قنطار في الفترة المقابلة من عام 2024، بزيادة بلغت 80.7%.

