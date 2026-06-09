تراجعت أسعار النفط بنحو 4% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتسجل أدنى مستوياتها في نحو 7 أسابيع، بعدما هدأت حدة التوترات في الشرق الأوسط عقب إعلان إيران وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة، وهو ما عزز توقعات الأسواق بانخفاض المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة العالمية.

وبحسب وكالة رويترز، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3.40 دولار، أو 3.6%، لتسجل 90.85 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 3.71 دولار، أو 4.1%، إلى 87.59 دولارًا للبرميل، ليتجه الخامان نحو تسجيل أدنى مستويات إغلاق لهما منذ أبريل ومايو الماضيين على التوالي.

وقف الهجمات بين إيران وإسرائيل يضغط على أسعار الخام

وجاءت التراجعات بعد إعلان إيران وإسرائيل وقف الهجمات المباشرة بينهما، عقب دعوات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض التصعيد، في وقت تتزايد فيه التوقعات بقرب التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في المنطقة.

ورغم تأكيد طهران أنها قد تستأنف العمليات العسكرية إذا واصلت إسرائيل هجماتها على حلفائها في لبنان، فإنها امتنعت حتى الآن عن تنفيذ أي رد جديد، حتى بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدينة صور جنوب لبنان.

وقال محللون في شركة ريتر بوش آند أسوشيتس لاستشارات الطاقة إن سوق النفط تتراجع مع احتواء المواجهة الأخيرة بين إيران وإسرائيل، إلى جانب تصريحات ترامب التي أشارت إلى إمكانية التوصل لاتفاق ينهي الحرب خلال أيام قليلة مع اقتراب المفاوضات من مراحلها النهائية.

كما يواصل إغلاق معظم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات تصدير النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، إثارة مخاوف الأسواق، رغم تراجع حدة التوترات العسكرية.

الأسواق تترقب بيانات المخزونات الأمريكية واتجاهات الطلب العالمي

وتعرضت أسعار النفط أيضًا لضغوط نتيجة تراجع واردات الصين من الخام، بعدما سجلت أدنى مستوياتها في ثماني سنوات خلال الشهر الماضي، مع انخفاض الواردات إلى نحو 9.3 مليون برميل يوميًا مقارنة بمتوسط بلغ نحو 11 مليون برميل يوميًا قبل اندلاع الحرب.

وتترقب الأسواق صدور بيانات العرض والطلب من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدًا الأربعاء، إلى جانب تقرير المخزونات الأسبوعية الصادر عن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم.

ويتوقع محللون أن تكون شركات الطاقة الأمريكية قد سحبت نحو 3.4 مليون برميل من مخزونات النفط الخام خلال الأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو، وهو ما قد يؤثر على اتجاهات الأسعار خلال الأيام المقبلة.