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20 مليار جنيه.. ڤودافون مصر تكشف محاور استثماراتها العام المالي المقبل

كتب : آية محمد

08:54 م 04/06/2026 تعديل في 08:54 م

ڤودافون مصر تعتزم ضخ 20 مليار جنيه خلال العام الما

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تخطط شركة ڤودافون مصر لخدمات الهاتف المحمول لضخ استثمارات تتجاوز 20 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2026–2027، في السوق المصرية لتطوير البنية التحتية الرقمية والشبكات.

فودافون تكشف محاور خطة الاستثمار العام المالي المقبل في مصر
وبحسب بيان الشركة اليوم، فإن خطة الاستثمارات الجديدة تركز على محاور متكاملة تشمل تطوير الشبكات والمجال الترددي والجيل الخامس.
وكذلك تطوير مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والتحول الرقمي للمؤسسات، بما يساهم في تعزيز البنية التحتية الرقمية لمصر ودعم مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا والخدمات الرقمية.

على مدار 28 عاما ضخت فودافون 125 مليار جنيه في السوق المصرية بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية والشبكات والخدمات التكنولوجية.

ويتخطى عدد عملاء الشركة 55 مليون عميل في مختلف أنحاء الجمهورية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في بعثة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال 'BEBA" في لندن.
وجاءت الجلسة بحضور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد عبد الله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، وتود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي مصر.

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