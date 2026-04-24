سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الجمعة

كتب : ميريت نادي

01:49 م 24/04/2026

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بمنتصف تعاملات الجمعة 24-4-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب لـ"مصراوي".

لماذا انخفض سعر الذهب اليوم؟

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم متأثرًا بانخفاضه عالميًا مع قوة الدولار وترقب قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب ضعف الطلب المحلي واستقرار نسبي في سعر الجنيه.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4646 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 5974 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 6970 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7965 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 55760 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79650 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 247711 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 398250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.24% إلى نحو 4682 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

