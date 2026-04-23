هبوط الذهب وقفزة نفط ودولار.. لماذا تحركت أسواق العالم وفق معطيات الحرب اليوم؟

كتب : آية محمد

05:06 م 23/04/2026

سعر الذهب

شهدت الأسواق العالمية اليوم تقلبات حادة، رغم الإعلان عن هدنة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تراجع سعر الذهب عالميا بنسبة 1.01% ليصل إلى نحو 4691 دولارا للأونصة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

في المقابل، ارتفع سعر خام برنت خلال تعاملات اليوم بنسبة 4.02% ليصل إلى 106 دولارات للبرميل قبل أن يقلص مكاسبه لاحقا ليستقر عند مستوى 102.69 دولارا للبرميل، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.77%.

كما ارتفع مؤشر الدولار عالميا بنسبة 0.11% خلال تعاملات اليوم، ليصل إلى 98.69 نقطة، وفق بيانات بلومبرج.

كان دونالد ترامب الرئيس الأمريكي أعلن أمس تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، بهدف إتاحة مزيد من الوقت لمحادثات السلام.

ما أسباب تقلبات الأسواق اليوم؟

وفي هذا السياق، قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن التقلبات الحالية في الأسواق تعود إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن تمديد الهدنة بشكل متكرر وعدم وضوح الموقف أدى إلى تراجع ثقة الأسواق في تصريحات دونالد ترامب الرئيس الأمريكي.

وأضاف أن أسعار النفط ترتفع بسبب استمرار الأزمة المرتبطة بمضيق هرمز، موضحا أن المشكلة الأساسية ما زالت قائمة حتى في ظل الهدنة العسكرية.

وأوضح معطي أن الوضع الحالي يتمثل في توقف التصعيد العسكري، لكن الحركة التجارية عبر المضيق ما زالت محدودة وهو ما ينعكس على الأسواق.

وأشار إلى أن المعدلات الطبيعية لمرور السفن عبر مضيق هرمز كانت تصل إلى نحو 60 سفينة يوميا قبل الأزمة، بينما لا يتجاوز العدد حاليا نحو 5 سفن فقط، مما يعكس استمرار القيود على حركة الملاحة.

وأضاف معطي أن هذا الوضع يفسر ارتفاع أسعار النفط مقابل تراجع الذهب وصعود الدولار خلال تعاملات اليوم.

اقرأ ايضًا:

تعطل خدمات المحافظ الإلكترونية الليلة لتحديث التوقيت الصيفي

شعبة الخضروات: انخفاض مرتقب في أسعار الطماطم خلال 24 ساعة

بعد تمديد الهدنة بين أمريكا وإيران.. خبراء يتوقعون سيناريوهات أسعار الذهب الفترة المقبلة

الجيش الأمريكي ينشر فيديو للسيطرة على سفينة إيرانية في المحيط الهندي
شئون عربية و دولية

الجيش الأمريكي ينشر فيديو للسيطرة على سفينة إيرانية في المحيط الهندي
توقف خدمات البنوك لمدة ساعة الليلة.. ما السبب؟
أخبار البنوك

توقف خدمات البنوك لمدة ساعة الليلة.. ما السبب؟
ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
سر اختفاء خامنئي.. نيويورك تايمز: كبار القادة يخافون زيارته والرئيس يعالجه
شئون عربية و دولية

سر اختفاء خامنئي.. نيويورك تايمز: كبار القادة يخافون زيارته والرئيس يعالجه
نزيف الخسائر مستمر.. إسرائيل تعلن إصابة 45 عسكريًا جنوب لبنان خلال 48 ساعة
شئون عربية و دولية

نزيف الخسائر مستمر.. إسرائيل تعلن إصابة 45 عسكريًا جنوب لبنان خلال 48 ساعة

رئيس الوزراء: اجتماع قريب لحسم ترشيد الاستهلاك واستمرار العمل عن بُعد
لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم؟
الأرصاد: طقس بارد ليلًا وشبورة كثيفة وأمطار متوقعة الأيام المقبلة