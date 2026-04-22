أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 22 أبريل على تباين في أداء مؤشراتها، مع تراجع مؤشرها الرئيس مقابل صعود ملحوظ لمؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة، إذ سجل "EGX30" انخفاضًا بنسبة 0.03% ليغلق عند 51962 نقطة، بعدما تحرك بين 51962 نقطة كأدنى مستوى و52373.71 نقطة كأعلى مستوى خلال الجلسة.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.57% ليغلق عند 13717 نقطة، فيما ارتفع المئوي "EGX100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.81% مسجلًا 19212 نقطة، في حين تراجع "EGX30" المقوّم بالدولار بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 3391 نقطة.

الأسهم الرابحة

وتصدر "قناة السويس لتوطين التكنولوجيا" قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 20%، تلاه "دلتا للطباعة والتغليف" بـ13.52%، ثم "روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك" بـ9.57%.

كما صعد "راية القابضة للاستثمارات المالية" بنسبة 9.11%، و"مصر لصناعة الكيماويات" بـ7.37%.

في المقابل، تصدر سهم "جنوب الوادي للأسمنت" قائمة التراجعات بنسبة 4.83%، يليه "الأهرام للطباعة والتغليف" بـ4.38% ثم "بنك قناة السويس" بـ3.59%، كما تراجع "الإسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبي الجديد" بـ3%، و"الشرقية الوطنية للأمن الغذائي" بـ2.69%.