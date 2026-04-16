ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.39% عند مستوى 51437 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.



وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.43%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.58%.



وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 427.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 345.6 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 82.2 مليون جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.52% عند مستوى 50733 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.



الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم جورميه أيجيبت دوت كوم للأغذية بنسبة 20%، ليغلق على سعر 13.8 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 11.5 جنيه.



وصعد سهم اوراسكوم للاستثمار القابضة بنسبة 8.97%، ليغلق على سعر 1.58 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.45 جنيه.



وارتفع سهم اسيك للتعدين – اسكوم بنسبة 7.67%، ليغلق على سعر 44.36 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 41.2 جنيه.



وزاد سهم تنمية للاستثمار العقاري بنسبة 5.49%، ليغلق على سعر 4.8 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 4.55 جنيه.



وصعد سهم مجموعة النعيم العقارية القابضة بنسبة 5.12%، ليغلق على سعر 9.45 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 8.99 جنيه.



الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم حق اكتتاب شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدم-1 بنسبة 5.33%، ليغلق على سعر 21 قرشًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 22 قرشًا.



وتراجع سهم الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD بنسبة 3.52%، ليغلق على سعر 1.37 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.42 جنيه.



وهبط سهم مصر للزيوت والصابون بنسبة 2.79%، ليغلق على سعر 163.48 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 168.18 جنيه.



وانخفض سهم سماد مصر (ايجيفرت) بنسبة 2.77%، ليغلق على سعر 202.85 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 208.62 جنيه.



وتراجع سهم العربية للمحابس بنسبة 2.31%، ليغلق على سعر 7.6 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 7.78 جنيه.