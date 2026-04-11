أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالى 2026-2027 ستكون للفئات الأولى بالرعاية، حيث تم تخصيص 832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية بنمو سنوي 12%.

وأوضح فى مؤتمر صحفى اليوم، إنه تم تخصيص 175.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوي 10% ويستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن، و55.3 مليار جنيه لبرامج "تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي" و"معاش الطفل" و"الرائدات الريفيات" ويستفيد منها أكثر من 4.7 مليون أسرة.

104 مليار جينه لدعم الكهرباء

وأوضح الوزير، أنه تم تخصيص أكثر من 104 مليار جنيه لدعم الكهرباء بنمو سنوي 39% لمساندة هذا القطاع الحيوى ومعالجة التشابكات وضمان خدمات جيدة ومنتظمة، إلى جانب توفير مخصصات إضافية لضمان تحسين البنية التحتية لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

وأشار الوزير، إلى أنه تم تخصيص 13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال دعم المرافق وأسعار الفائدة ومساندة نقدية مباشرة.

وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص 4.6 مليار جنيه لصندوق التنمية الحضرية لتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن كريم للمواطنين.

شراء القمح

وقال الوزير، إنه تم توفير 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه خلال الموسم الحالي.

وأكد أننا نستهدف زيادة توريدات القمح المحلى؛ بما يخفض من استيراد القمح من الخارج بداية من العام المقبل.